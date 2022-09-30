Политолог Юрий Светов объяснил, почему Украина не вступит в НАТО

Существует несколько причин, по которым Украина не вступит в НАТО. Во-первых, это сама процедура вхождения и понимание стран альянса, что они будут вынуждены вступить в прямое противостояние с РФ. Об этом говорит политолог Юрий Светов.

По словам политического эксперта, есть большие сомнения в том, что страны-члены блока одобрят Киев в качестве кандидатуры.

«Ввязываться в военное противостояние с РФ они не захотят, поэтому это лишь очередная мечта Зеленского, которая вряд ли когда-то сбудется», — заявил специалист.

Светов также добавил, что НАТО и ЕС обсуждают исключение принципа единогласия при принятии вопросов. Планируется заменить его на решение того или иного вопроса большинством голосов. Но для этого нужно время, а также согласие всех государств, которые на данный момент не имеют права голосовать так, как считают нужным.