Политолог Юрий Светов объяснил, почему Украина не вступит в НАТО

Image 16+
Политолог Юрий Светов объяснил, почему Украина не вступит в НАТО
Политика
Фото из открытых источников

Существует несколько причин, по которым Украина не вступит в НАТО. Во-первых, это сама процедура вхождения и понимание стран альянса, что они будут вынуждены вступить в прямое противостояние с РФ. Об этом говорит политолог Юрий Светов.

По словам политического эксперта, есть большие сомнения в том, что страны-члены блока одобрят Киев в качестве кандидатуры.

«Ввязываться в военное противостояние с РФ они не захотят, поэтому это лишь очередная мечта Зеленского, которая вряд ли когда-то сбудется», — заявил специалист.

Светов также добавил, что НАТО и ЕС обсуждают исключение принципа единогласия при принятии вопросов.  Планируется заменить его на решение того или иного вопроса большинством голосов. Но для этого нужно время, а также согласие всех государств, которые  на данный момент не имеют права голосовать так, как считают нужным.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Политолог Юрий Светов объяснил, почему Украина не вступит в НАТО

Сегодня, 19:10

Политолог Дмитрий Солонников: пришло время объявлять военное положение в РФ

Сегодня, 18:57

Свердловский военком объяснил порядок вручения повесток мобилизованным гражданам

Сегодня, 11:58

Обращение Путина 30 сентября 2022 года: время, во сколько, о чем будет разговор, введут ли военное положение

Сегодня, 11:02

Life.ru: Мужчина пристыдил беглецов из РФ на границе с Грузией

Вчера, 21:57

Публицист Живов заявил, что линию фронта ВС РФ пора отодвигать до Приднестровья

Вчера, 21:47

В Екатеринбурге автобусы с мобилизованными мужчинами парализовали движение

Вчера, 21:35

Ярославцам рассказали, что делать, если заболел во время мобилизации или спецоперации

Вчера, 13:30

Свердловский военком Чирков перечислил порядок действий при ошибочной мобилизации

Вчера, 12:45

РИА Новости заявило, что для бегущих из РФ граждан назад дороги нет

Вчера, 10:25

Саратовцы идут в добровольцы вслед за мобилизованными сыновьями

28-09-2022, 21:54

Врио военного комиссара Чирков посоветовал мобилизованным уральцам брать с собой кнопочные телефоны

28-09-2022, 21:43

Пермский военком: «Ни один призывник из РФ не попадет в район проведения спецоперации»

28-09-2022, 21:16

Школа под Уфой из-за мобилизации лишилась единственного учителя по биологии

28-09-2022, 21:14

Военком Чирков: что делать, если призывник заболел и не смог прийти в военкомат

28-09-2022, 15:55

Wargonzo: ВС из Украины выстроили штурмовые колонны и готовят прорыв под Лиманом

28-09-2022, 15:42

Володин пообещал наказать сбежавших в Грузию от мобилизации россиян

28-09-2022, 15:33

Байкер из Красноярска заснял на видео огромную пробку из людей на границе с Грузией

28-09-2022, 15:20

В Минобороны РФ объяснили, почему призыву подлежат мужчины старше 35 и женщины до 45 лет

28-09-2022, 00:03

В Ростове Великом мобилизованных запасников отправили домой

27-09-2022, 21:44

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Мобилизованных в Екатеринбурге уже начали отправлять самолетами на юг РФ
  • Вчера, 10:37

Мобилизованных в Екатеринбурге уже начали отправлять самолетами на юг РФ

Мобилизованных на Урале начали отправлять самолетами на юг России. Военные заявили, что пробыли в учебных центрах всего лишь несколько дней.

Байкер из Красноярска заснял на видео огромную пробку из людей на границе с Грузией
  • 28-09-2022, 15:20

Байкер из Красноярска заснял на видео огромную пробку из людей на границе с Грузией

Байкер из Красноярска Алексей Ермолин отправился в Турцию на мотоцикле из Москвы около недели назад. Красноярец хотел проехать через Грузию, но

Школа под Уфой из-за мобилизации лишилась единственного учителя по биологии
  • 28-09-2022, 21:14

Школа под Уфой из-за мобилизации лишилась единственного учителя по биологии

Из-за проведенной мобилизации одна из школ под Уфой лишилась единственного учителя по биологии. Директор учебного учреждения, власти, а также

Отчаявшаяся Ксения Собчак поделилась переживаниями на фоне происходящих в РФ событий
  • Вчера, 20:27

Отчаявшаяся Ксения Собчак поделилась переживаниями на фоне происходящих в РФ событий

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак поделилась своими переживаниями с поклонниками. Светская львица обеспокоена по поводу происходящих в стране и

Порноактриса Джиа Лисса о съемках в фильме с Владимиром Машковым: «Было волнительно»
  • Сегодня, 09:42

Порноактриса Джиа Лисса о съемках в фильме с Владимиром Машковым: «Было волнительно»

Юлия Чиркова, известная как Джиа Лисса (англ. Jia Lissa), рассказала о съемках в новом проекте «Кто там?». По словам российской звезды фильмов для

Исполнитель SHAMAN подверг критике организацию концерта танцора тз РФ Полунина в Узбекистане
  • 28-09-2022, 11:02

Исполнитель SHAMAN подверг критике организацию концерта танцора тз РФ Полунина в Узбекистане

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) раскритиковал организацию концерта танцора Сергея Полунина в Узбекистане. Во время выступления артиста балета под песню

Новости партнеров
Новости партнеров
В Ростове Великом мобилизованных запасников отправили домой
  • 27-09-2022, 21:44

В Ростове Великом мобилизованных запасников отправили домой

Утром в понедельник, 26 сентября, проезд Бебеля в Ростове Великом оживился. Здесь расположен районный военный комиссариат. Именно к нему и стянулись

Военком Чирков: что делать, если призывник заболел и не смог прийти в военкомат
  • 28-09-2022, 15:55

Военком Чирков: что делать, если призывник заболел и не смог прийти в военкомат

Врио военного комиссара Свердловской области поведал россиянам, которые подлежат частичной мобилизации, что им нужно делать, если кто-то из

В Екатеринбурге автобусы с мобилизованными мужчинами парализовали движение
  • Вчера, 21:35

В Екатеринбурге автобусы с мобилизованными мужчинами парализовали движение

В Екатеринбурге (город в Свердловской области) сегодня, 29 сентября, в районе 32 военного городка выстроилась огромная очередь из автобусов с

В Минобороны РФ объяснили, почему призыву подлежат мужчины старше 35 и женщины до 45 лет
  • 28-09-2022, 00:03

В Минобороны РФ объяснили, почему призыву подлежат мужчины старше 35 и женщины до 45 лет

Один из частых вопросов о мобилизации касается призывного возраста граждан старше 35 лет. На горячую линию поступает ряд таких обращений от