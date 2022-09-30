Свердловский военком объяснил порядок вручения повесток мобилизованным гражданам

Свердловский военком рассказал о порядке вручения повесток мобилизованным гражданам. В военкомате рассказали, как они доставляют бумаги адресатам.

Повестка призывнику придет по месту его состояния на воинском учете. Как объясняет врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков, повестка вручается лично адресату по его подпись.

Если человека на момент визита нет дома, то повестка не вручается. Сотрудник может только уточнить данные, а также узнать, где в настоящее время находится гражданин. Но даже в том случае, если человек сменил адрес, повестка может найти получателя. Есть немало случаев, когда их доставляют прямо на рабочее место — в отдел кадров.

Добавим, что под призыв попадают мужчины до 45 лет, которые имеют боевой опыт. Всего на военную службу, по официальным данным, призовут 300 тысяч человек. Все мобилизированные россияне отправятся в зону проведения СВО на Украине.