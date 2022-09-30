В екатеринбургской полиции начнут вручать повестки в армию при увольнении

В условиях неукомплектованности штатов в екатеринбургской полиции нашли новый способ, как удержать сотрудников на службе. Отныне при увольнении человека или выходе полицейского на пенсию ему будут вручать повестку в армию. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Екатеринбурга.

По словам анонимного источника, к ним поступило распоряжение о том, чтобы весь личный состав сдал загранпаспорта. Если загранпасорта нет, нужно принести справку касательно отсутствия этого документа.

К тому же, сотрудники полиции в период службы стоят на специальном учете, поэтому при поступлении на работу сдают военные билеты на хранение кадровой службе органов внутренних дел. Теперь полицейской кадровой службой военные билеты сотрудников были переданы в военкомат.

Если полицейский захочет уволиться либо выйти на пенсию, за военным билетом он пойдет в военкомат, а там ему выдадут повестку в армию в рамках частичной мобилизации.