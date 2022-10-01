Депутат Госдумы Швыткин: мобилизация силовиков приведет к всплеску криминала в РФ

Если в рамках проведения частичной мобилизации будут призывать сотрудников правоохранительных органов, то в РФ может начаться всплеск криминогенной обстановки. В этом уверен Юрий Швыткин, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне.

«Сейчас все чаще призывают бывших военнослужащих, то есть тех, у кого есть опыт. Если говорить о сотрудниках правоохранительных органов, то это весьма спорный вопрос. В чем же спорность, спросите вы? Да, они более подготовленные, вопросов нет. Но следует четко понимать, что когда мы их призовем, а сейчас силовиков недостаточно много, то в буквальном смысле оголим российские города, улицы. Это может увеличить криминогенную обстановку в стране», — сказал Швыткин.

В случае частичной мобилизации сотрудников силовых ведомств, необходима особая внимательность, добавил депутат Госдумы.

«Если призывать их, то выверено, чтобы не оголять улицы».



