E1: На радарах замечены самолеты, летающие из Екатеринбурга в закрытый Ростов-на-Дону

На радарах были заметили самолеты, которые летают из Екатеринбурга в закрытый Ростов-на-Дону. Как пишет издание E1, ежедневно с Урала отправляются сразу по несколько рейсов.

Из Екатеринбурга на регулярной основе летают самолеты в Ростов-на-Дону. Рейсы воздушных суден из Кольцово в ростовский аэропорт Платов засекли на сервисе Flightradar24 по мониторингу авиаполетов. «Уральские авиалинии» совершают по несколько рейсов в день.

При этом в большинстве случаях информация, что самолеты направляются в Ростов, является скрытой. Перевозят пассажиров на судне Airbus A321, вместимость которого 220 человек. В «Уральских авиалиниях» рейсы никак не комментируют.

Добавим, что полеты совершают даже несмотря на то, что аэропорт Ростова закрыт с февраля. В соответствии с решением властей, ограничение на полеты из Платова продлено до 10 октября текущего года.