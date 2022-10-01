Какие болезни дают отсрочку от частичной мобилизации в 2022: полный список

В период частичной мобилизации призыву подлежат люди с категориями А, Б, В. Но если у призывника есть одно из следующих заболеваний, его не должны мобилизовать.

Заболевания глаз: близорукость, дальнозоркость в одном из меридианов 12,0 дптр и более, астигматизм на любом глазу с разницей рефракции в 2-х главных меридианах 6,0 дптр и более, глаукома ,отслоение сетчатки на глазах;