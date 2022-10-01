Планирует ли Киев обзавестись ядерным оружием, рассказал французский контр-адмирал

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Планирует ли Киев обзавестись ядерным оружием, рассказал французский контр-адмирал
Политика
Фото из открытых источников

Тайный визит на Украину министра обороны Великобритании, который обмолвился об этом  соцсетях, заставил гадать, какую весть он принес в Киев и планируют ли украинские власти обзавестить ядерным оружием.

Именно этот визит дал почву для многочисленных разговоров по поводу того, что Украина может обзавестись собственной ядерной бомбой в том случае, если ее передаст на ответственное хранение Киеву одна из ядерных держав. На это скорее всего не решаться США и Франция, рассуждает Доминик де Лонжериль, французский контр-адмирал:

До сегодняшнего времени во всех странах был запрет на применение первыми ядерного оружия, что сильно обнадеживало. Но исключением стала Америка, которая изменила свою политику. Франция сохраняет концепцию не использовать оружие первыми.

А вот Лондон, мало того, что обладает ядерным арсеналом, он полон решимости нажать «красную кнопку», если судить из заявлений нового премьер-министра.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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