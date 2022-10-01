РИА «Новости»: Кто противостоит РФ — враг назван по имени

На Западе начался слом гегемонии и он носит необратимый характер. Об этом в субботу, 1 октября, сообщает издание РИА «Новости», ссылаясь на слова эксперта Петра Акопова:

Поле битвы, на которое нас позвала судьба, история — это поле битвы за народ, за историческую Россию, за будущее поколение.

Эксперт считает, что Россия вступила в смертельную схватку. При этом речь идет вовсе не об Украине или странах Запада, а о борьбе с некой наднациональной элитой, которая претендует на сохранение ускользающей мировой гегемонии, а и планирует навязать тоталитарный глобалистский порядок постгуманизма, который угрожает как России, так и всему миру.

Акопов также напомнил, что в своей речи президент Владимир Путин обвинил Запад в гибридной войне против РФ и алчности, а также в желании властвовать над целым миром.

Именно алчность, намерение сохранить ничем не ограниченную власть и является подлинной причиной той гибридной войны, которую сегодня коллективный Запад ведет против нашей страны, - добавил эксперт.