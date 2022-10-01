Свердловский омбудсмен рассказала о проблемах с частичной мобилизацией в регионе

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала, с какими сложностями столкнулись в регионе из-за проведения частичной мобилизации. По словам уполномоченного по правам человека в Свердловской области, самой частой проблемой является то, что в военкоматах не в курсе семейного положения мобилизованных, количества детей и опекаемых инвалидов.

Как заявила Мерзлякова, несмотря на то что в законе не прописаны пока некоторые случаи отсрочек, работники военкоматов идут навстречу призывникам. Она привела ситуацию в пример, когда у отца есть тяжело больные дети. Также семьи обращаются к омбудсмену и просят, чтобы их единственных кормильцев на фронт не забирали.

Я могу назвать несколько таких случаев, когда действительно тяжелый случай в семье, и военкоматы пошли навстречу, — отметила она.

Нередко, по словам свердловской чиновницы, обращаются призывники с жалобами на состояние здоровья. При этом Мерзлякова подтверждает, что ранее в военных комиссариатах не проводили медкомиссии или медосмотры в период мобилизации.

Сейчас уже во всех комиссариатах есть медосмотр. В учебном пункте тоже обязательно есть медкомиссия. И если она не успевает, мужчина должен написать рапорт, объясняя свое состояние здоровья, — заключила омбудсмен.