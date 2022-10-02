Военкор Сладков удивлен, что линия фронта теперь проходит по окраине Кременной в Луганской области

Сегодняшняя линия фронта в Луганской области стала неожиданностью для военкора Сладкова.

Один из военных корреспондентов — Александр Коц — сегодня вел прямой репортаж с линии фронта в Луганской области. Его эфир прерывали звуки мощных обстрелов. По его словам, это было не что иное, как работа украинской артиллерии по колоннам техники ВС РФ, которая должна была усилить оборону в Кременной.

После просмотра ролика Александр Сладков так удивился, что даже уточнил, где сейчас проходит линия фронта.

«Линия фронта теперь проходит по окраине Кременной?» - уточнил Сладков.

Судя по тому, что от Кременной до Красного Лимана порядка 30 километров, ВСУ отрезали пути для российской армии к наступлению от Лимана на Славянск.

«Получается, ВСУ за два дня продавили нашу оборону на 30 километров в сторону Луганска, по прямой. Так еще и под Кременной окопаться не дают», - подчеркнул военкор.

Ранее со ссылкой на Минобороны России сообщалось, что ВС РФ были отведены на подготовленные ранее позиции из Красного Лимана в связи с угрозой попасть в окружение украинской армии.