Бывший министр ДНР Игорь Стрелков заявил, что в силовом блоке РФ намечается раскол

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Бывший министр ДНР Игорь Стрелков заявил, что в силовом блоке РФ намечается раскол
Политика / Украина
Фото из открытых источников

Бывший министр ДНР Игорь Стрелков заявил о том, что в силовом блоке РФ намечается раскол. Так он прокомментировал высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова касательно ошибок, которые допустил генерал Лапин.

Кадыров заявил, что неудача российских войск и сил ЛДНР  в профнепригодности части российских военачальников, в том числе руководства Минобороны РФ. И Стрелков согласился с ним в этом, но отметил, что вина может лежать не только на Лапине, так как тот, по его словам, отвечал за другой участок фронта и его части направили на подкрепление слишком поздно.

«Прозвучали также прямые обвинения в адрес начальника Генштаба Герасимова (вот они, на мой личный взгляд, куда как более обоснованы). Косвенно удар нанесен по «Фанерному Маршалу», чье дальнейшее пребывание во главе Минобороны, наконец, становится нестерпимым для всех, кто остро не заинтересован в поражении в данной войне», - отметил Стрелков.

«Фанерным Маршалом» Стрелков в своих спичах называет министра обороны Сергея Шойгу, пишет EADaily.

Отметил Стрелков и то, что ВСУ не остановились на Лимане. Они намерены и далее продолжить продвижение в направлении Кременной и Сватово. Идут бои за Торское и Терны. Линия фронта, по его словам, еще не стабилизирована.

Достаточно сложная ситуация для российских войск и в Херсонской области. Есть информация уже о том, что под контролем ВСУ теперь и населенный пункт Золотая Балка, при этом украинские подразделения продолжили продвижение вдоль Днепра к Херсону.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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