ВСУ начали мощное наступление в направлении Берислава в Херсонской области

ВСУ перешли в мощное наступление в Херсонской области. Об этом сообщили военкоры издания «Русская весна» в Телеграмм-канале «Операция Z».

По данным с линии фронта, украинским подразделениям удалось прорвать первую линию обороны, и сейчас они продвигаются вдоль Днепра в направлении Берислава.

Есть информация о том, что бои на данном направлении ведут силы 126-й гвардейской бригады береговой обороны ВСУ. Российские войска вынуждены отодвигаться на новые рубежи, так как подмога к ним не идет.

О том, что ВСУ продвигаются к Бериславу, сообщил и бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, отметив, что там ВСУ используют до 100 единиц тяжелой военной техники.

Напомним, 1 октября стало известно о том, что ВС РФ вышли из Лимана, а сегодня подтвердилась информация, что также ВСУ удалось вернуть под контроль Киева Торское и уже начались бои в районе Кременной.