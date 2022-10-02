Генерал-лейтенант ВС Украины Наев не исключил попытку захвата Киева войсками ВС РФ

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Генерал-лейтенант ВС Украины Наев не исключил попытку захвата Киева войсками ВС РФ
Военные новости
Фото из открытых источников

Сергей Наев, командующий объединенными силами ВСУ, не исключает возможность ВС РФ направить армию на Киев. Как утверждает генерал-лейтенант, такие "шансы есть".

В эфире одного из украинских телеканалов Наев отметил, что состоянием на сегодняшний день "такой угрозы" нет. Однако генерал-лейтенант подчеркивает, что ВСУ делают все возможное для укрепления обороны украинской столицы.

Добавим также, российский военный эксперт Борис Рожин говорит, что подразделения ВС РФ заняли оборону на линии Кременная – Сватово после своего выхода из Лимана. Уточняется, что подразделениями союзных сил была завезена в населенный пункт необходимая инженерная техника с дальнейшей подготовкой долговременных опорных пунктов. ВСУ продолжают интенсивно обстреливать город, заключил аналитик.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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