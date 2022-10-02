Генерал-лейтенант ВС Украины Наев не исключил попытку захвата Киева войсками ВС РФ

Сергей Наев, командующий объединенными силами ВСУ, не исключает возможность ВС РФ направить армию на Киев. Как утверждает генерал-лейтенант, такие "шансы есть".

В эфире одного из украинских телеканалов Наев отметил, что состоянием на сегодняшний день "такой угрозы" нет. Однако генерал-лейтенант подчеркивает, что ВСУ делают все возможное для укрепления обороны украинской столицы.

Добавим также, российский военный эксперт Борис Рожин говорит, что подразделения ВС РФ заняли оборону на линии Кременная – Сватово после своего выхода из Лимана. Уточняется, что подразделениями союзных сил была завезена в населенный пункт необходимая инженерная техника с дальнейшей подготовкой долговременных опорных пунктов. ВСУ продолжают интенсивно обстреливать город, заключил аналитик.