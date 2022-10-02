МК: Рожин проинформировал об реальной обстановке у Кременной

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МК: Рожин проинформировал об реальной обстановке у Кременной
Политика
Фото из открытых источников

Военный аналитик Борис Рожин рассказал о реальной обстановке у Кременной (Северодонецкий район, Луганская область). По словам российского специалиста, подразделения ВС РФ в настоящее время занимают оборону на линии Кременная – Сватово после их выхода из Лимана.

Рожин раскрыл, что подразделениями союзных сил в прифронтовый город была завезена инженерная техника для подготовки долговременных опорных пунктов. ВСУ интенсивно обстреливают населенный пункт из 155-мм орудий. Мобильные группы украинских военных активно действуют в области трассы Сватово – Кременная.

Помимо того, штурмовые подразделения ВСУ проводят перегруппировку для наступления на Кременную и Сватово.

Напомним, 1 октября Минобороны РФ заявило об отводе войск из Лимана. Такое решение было принято властями в связи с угрозой окружения. В ведомстве уточнили, что войска перешли на более выгодные рубежи.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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