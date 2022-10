Казахстанский певец Димаш Кудайберген проговорился об эмиграции в США

Казахский певец и композитор Димаш Кудайберген неожиданно Димаш Кудайберген проговорился об эмиграции.28-летний тенор, несмотря на свой возраст, является популярным вокалистом не только на родине, но и за границей.

Димаш неспроста так часто посещает США. Оказывается, в планах популярного артиста переезд за рубеж. Правда, этот переезд временный ради одной мечты.

Кудайберген признался, что хочет поработать с исполнительницей трека My Heart Will Go On Селин Дион. Ради этого мультиинструменталист готов покинуть страну на некоторое время. Но такой опыт для артиста будет не в новинку. Ранее Димаш более трех лет жил и работал в Китае. Теперь исполнитель планирует перебраться за океан.

«Мне необходимо находиться в самом эпицентре мирового шоу-бизнеса. Я хочу провести некоторое время в США, чтобы там свою музыку продвигать», — рассказал Кудайберген.