Певица Клава Кока анонсировала участие в новом шоу «Маска Танцы» на СТС

Уральская певица Клава Кока рассказала об участии в новом телевизионном шоу на телеканале СТС. Звезда из Екатеринбурга станет жюри проекта «Маска Танцы». Премьера программы запланирована на 9 октября. Вместе с Кокой судит участников будут Тимур Родригез, Егор Дружинин, Сергей Светлаков.

Открываю небольшой занавес тайны. Скоро на «СТС» стартует новое телешоу «Маска. Танцы». Я буду в жюри, еще с другими прекрасными людьми, они передают всем привет, - написала певица в соцсетях.

Суть программы заключается в том, что судьи будут угадывать, кто из танцующих знаменитостей скрывается под масками. Всего в проекте выступят 14 участников. Звездному жюри при помощи подсказок нужно узнать, кто перед ними. Все участники поделены на группы. После выступления номинанты на выбывание определяются зрителями и судьями.



