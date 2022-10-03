Наташа Королева о мобилизации Тарзана: если ему придет повестка, то как все

Певица Наташа Королева высказалась о мобилизации своего мужа, танцовщика Сергея Глушко. По словам певицы, Тарзан попадает под частичную мобилизацию, которая сейчас активно проводится в России.

«Он наверняка идет в самой первой категории. Единственное, по возрасту не проходит, а так да. Если ему придет повестка то как все», — сказала артистка.

На вопрос журналистов КП о том, будет ли исполнительница провожать благоверного, Наташа утвердительно ответила.

«Ну что делать то? Если жизнь такая у нас», — коротко ответила Королева.

Нелишне отметить, что у 52-леетнего Глушко есть офицерское звание. Пока стриптизер под частичную мобилизацию не попадает, поскольку призываются мужчины до 50 лет.