Сверхразум выходит из-под контроля. Ученые обеспокоены новой угрозой для человечества

Ученые ежегодно представляют новые изобретения, которые когда-то позволят практически полностью заменить человека. Но не исключено, что в какой-то момент сверхразум может выйти из-под контроля. Тогда может случится то, чего все так боятся.

Вообще, многие исследователи неоднократно затрагивали тему превосходства умной машины над человеком. Однако никто не знает, при каких обстоятельствах это может произойти. Многие научные деятели уже сейчас понимают, что человечество подходит к этой черте. Как заявляет шведский философ Ник Бустрем, мир вошел в эпоху сверхразума - многие современные ИИ способны не только за людей считать, но и мыслить.

К тому же, в военной сфере есть целые автоматизированные системы для убийства огромного количества людей, что сильно тревожит. Все пока что тщательно контролируется, но ученые предупреждают, что сверхинтеллект, проанализировав шаблоны действия человека, начнет его обходить, предугадывая мысли. При этом процесс познания постоянно совершенствуется.