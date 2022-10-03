Сверхразум выходит из-под контроля. Ученые обеспокоены новой угрозой для человечества

Image 16+
Сверхразум выходит из-под контроля. Ученые обеспокоены новой угрозой для человечества
Новости науки
Фото из открытых источников

Ученые ежегодно представляют новые изобретения, которые когда-то позволят практически полностью заменить человека. Но не исключено, что в какой-то момент сверхразум может выйти из-под контроля. Тогда может случится то, чего все так боятся.

Вообще, многие исследователи неоднократно затрагивали тему превосходства умной машины над человеком. Однако никто не знает, при каких обстоятельствах это может произойти. Многие научные деятели уже сейчас понимают, что человечество подходит к этой черте. Как заявляет шведский философ Ник Бустрем, мир вошел в эпоху сверхразума - многие современные ИИ способны не только за людей считать, но и мыслить.

К тому же, в военной сфере есть целые автоматизированные системы для убийства огромного количества людей, что сильно тревожит. Все пока что тщательно контролируется, но ученые предупреждают, что сверхинтеллект, проанализировав шаблоны действия человека, начнет его обходить, предугадывая мысли. При этом процесс познания постоянно совершенствуется.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Сверхразум выходит из-под контроля. Ученые обеспокоены новой угрозой для человечества

Сегодня, 10:36

Current Biology: В Аргентине нашли гигантского 4-тонного динозавра

9-07-2022, 16:25

Британские ученые оценили опасность следующего штамма коронавируса: смертей будет больше

13-02-2022, 11:53

Ученые признались в ошибочных выводах относительно коронавируса

5-02-2022, 11:33

Найден способ выявить людей, предрасположенных к длительному коронавирусу

26-01-2022, 13:28

Две трети побочных эффектов вакцинации от коронавируса появляются в результате самовнушения

19-01-2022, 13:08

Вирусолог Петр Чумаков предположил, что британцы могли намеренно создать омикрон

19-12-2021, 15:28

Финские ученые: проветривание снижает риск COVID-заражения на 90%

18-12-2021, 16:13

В Швеции ученые выявили, что вакцины от ковида истощают иммунную систему человека

17-12-2021, 19:08

Биолог Баранова: над созданием векторных вакцин ученые трудятся уже 30 лет

5-12-2021, 14:03

Ученые из Аргентины выяснили, можно ли комбинировать российские вакцины с иностранными

4-12-2021, 21:18

Институт Роберта Коха: «Омикрон» в Германию привезли вакцинированные

3-12-2021, 16:38

Ученые в Израиле: ревакцинироваться надо уже с пятого месяца после предыдущей прививки

1-12-2021, 19:48

Профессор Воробьев: После вакцинации число заболевших коронавирусом увеличивается

29-11-2021, 16:08

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 в Ботсване выявили только у вакцинированных

27-11-2021, 14:23

В Австралии ученые выяснили, что вакцины от COVID-19 менее эффективны против некоторых штаммов

19-11-2021, 15:58

Микробиологи Швеции заявили, что антиковидные вакцины могут снижать иммунитет человека

12-11-2021, 11:13

Иммунологи рассказали, насколько заразны вакцинированные от коронавируса COVID-19 граждане

9-11-2021, 20:13

Выявленная в дельта-штамме новая мутация влияет на повышенную вирусную нагрузку

8-11-2021, 13:48

Science: эффективность вакцин от COVID-19 снизилась почти вдвое

5-11-2021, 14:38

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Онколог Илья Тимофеев заявил, что раковых больных станет больше, но смертность снизится
  • 1-10-2022, 17:06

Онколог Илья Тимофеев заявил, что раковых больных станет больше, но смертность снизится

Российская научно-исследовательская некоммерческая организация «Бюро по изучению рака» опубликовала прогноз по заболеваемости, а также смертности от

Свердловский омбудсмен Мерзлякова сообщила о проблемах с частичной мобилизацией в регионе
  • 1-10-2022, 18:06

Свердловский омбудсмен Мерзлякова сообщила о проблемах с частичной мобилизацией в регионе

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала, с какими сложностями столкнулись в регионе из-за проведения частичной мобилизации. По словам

Планирует ли Киев обзавестись ядерным оружием, рассказал французский контр-адмирал
  • 1-10-2022, 22:43

Планирует ли Киев обзавестись ядерным оружием, рассказал французский контр-адмирал

Тайный визит на Украину министра обороны Великобритании, который обмолвился об этом соцсетях, заставил гадать, какую весть он принес в Киев и

Юлия Меньшова приостановила общение с близкими из-за СВО на Украине
  • Вчера, 15:17

Юлия Меньшова приостановила общение с близкими из-за СВО на Украине

Юлия Меньшова перестала общаться со своими близкими из-за спецоперации на Украине. Актриса, которая поддерживает родину, очень сожалеет, что у ее

КП: Соседи Аллы Пугачевой в деревне Грязь распродают свои дома от 10 до 140 млн рублей
  • Вчера, 12:26

КП: Соседи Аллы Пугачевой в деревне Грязь распродают свои дома от 10 до 140 млн рублей

Соседи певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь продают свои дома от 10 до 140 млн рублей. Редакция издания КП решила узнать, что не так с деревней,

Дочь актера Сергея Бодрова снялась для глянцевого журнала перед выходом нового фильма
  • Вчера, 16:23

Дочь актера Сергея Бодрова снялась для глянцевого журнала перед выходом нового фильма

24-летняя дочь знаменитого российского актера и режиссера Сергея Бодрова снялась для обложки глянцевого журнала. «Любовь —это не функция. Это

Новости партнеров
Новости партнеров
Баранец: после взятия Красного Лимана ВСУ могут начать масштабное наступление на Донецк
  • 30-09-2022, 14:18

Баранец: после взятия Красного Лимана ВСУ могут начать масштабное наступление на Донецк

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, чем ВС РФ грозит потеря Красного Лимана и к чему следует быть готовыми. Тревожные

Доктор Мясников рассказал о популярных лекарствах, из-за которых выпадают волосы
  • Вчера, 19:55

Доктор Мясников рассказал о популярных лекарствах, из-за которых выпадают волосы

Доктор и телеведущий Александр Мясников назвал причины выпадения волос. Известный специалист перечислил лекарства, из-за которых человек теряет

Политолог Дмитрий Солонников: пришло время объявлять военное положение в РФ
  • 30-09-2022, 18:57

Политолог Дмитрий Солонников: пришло время объявлять военное положение в РФ

Российский политолог Дмитрий Солонников заявил, что присоединение новых территорий к РФ обязывает объявить военное положение в стране. По его мнению,

Политолог Юрий Светов объяснил, почему Украина не вступит в НАТО
  • 30-09-2022, 19:10

Политолог Юрий Светов объяснил, почему Украина не вступит в НАТО

Существует несколько причин, по которым Украина не вступит в НАТО. Во-первых, это сама процедура вхождения и понимание стран альянса, что они будут