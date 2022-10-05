Сладков заявил, что на Украину прибудут сотни тысяч российских мужчин, которые видят войну по-другому

Россия перебросит на территорию Украины сотни тысяч мобилизованных, уверен военкор Александр Сладков.

Он рассказал, что ВС РФ пришлось отойти из 17 населенных пунктов в Херсонской области. И произошло это из-за дефицита личного состава, пишет «Военное обозрение».

Сладков уверен, что переброска на фронт мобилизованных изменит ситуацию. Сейчас, по его словам, ВС РФ наступают в Донбассе, но после усиления подразделений на других участках фронта тоже перейдут в наступление.

По его мнению, мобилизованные, которые видят войну не по-военному, так как они не зашорены Министерством обороны, смогут преломить ситуацию.

«А значит, мы можем ждать от этого народа инициативы, стремления к нестандартным подходам: в самообеспечении и даже в войне. Я, конечно, не говорю о пренебрежении законами войны, Боевым Уставом. Нет, речь об инициативе и живых подходах», – заявил Сладков.

Стоит отметить, что самообеспечением мобилизованные уже занимаются, скупая бронежилеты, каски и другую амуницию, а также запасаясь лекарствами.