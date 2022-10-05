Ярославский военком рассказал, сколько мобилизованных они отправят на сборы

Image 16+
Ярославский военком рассказал, сколько мобилизованных они отправят на сборы
Военные новости / Политика
Фото из открытых источников

Игорь Гостев, областной военный комиссар, рассказал, сколько человек они отправят на сборы по частичной мобилизации из районов Ярославля. 

На муниципальные образования равномерно распределено количество людских мобилизационных ресурсов, которые состоят на воинском учете первого разряда первой категории запаса. Точные цифры — это исключительно информация для служебного пользования, - сказал  ярославский военком.

В общем из Ярославля планируется отправить более 1,2 тысячи человек. Предварительные данные по военкоматам выглядят следующим образом:

- военный комиссариат Кировского, и Фрунзенского, Красноперекопского районов — около 530 человек;

- военный комиссариат Заволжского района Ярославля и Ярославского районов — около 330 человек;

- военный комиссариат Ленинского и Дзержинского районов — около 430 человек.

Добавим, что это мобилизированные, которые пребывают в запасе. Они будут направлены в воинские части-формирования с 11 октября.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Ярославский военком рассказал, сколько мобилизованных они отправят на сборы

Сегодня, 11:02

Стрелков: ВС Украины обладают превосходством во всем, используют даже авиацию

Вчера, 12:28

Безсонов: ВСУ умело пользуются данными, предоставляемыми разведкой НАТО

3-10-2022, 13:18

Генерал-лейтенант ВС Украины Наев не исключил попытку захвата Киева войсками ВС РФ

2-10-2022, 22:51

Военкор Сладков удивлен, что линия фронта теперь проходит по окраине Кременной в Луганской области

2-10-2022, 17:43

Свердловский омбудсмен Мерзлякова сообщила о проблемах с частичной мобилизацией в регионе

1-10-2022, 18:06

E1: На радарах замечены самолеты, летающие из Екатеринбурга в закрытый Ростов-на-Дону

1-10-2022, 12:21

РИА «Новости»: Кто противостоит РФ — враг назван по имени

1-10-2022, 12:01

Гладков рассказал СМИ об обстреле белгородского села Зиборовка

30-09-2022, 22:11

ВСУ зашли в Ямполь: Красный Лиман в окружении

30-09-2022, 11:48

Мобилизованных в Екатеринбурге уже начали отправлять самолетами на юг РФ

29-09-2022, 10:37

Новосибирские медсёстры без опыта работы получили повестки в военкомат

28-09-2022, 13:30

Стрелков отвел Украине две-три недели для контрнаступления на севере Луганщины и в Запорожской области

28-09-2022, 12:33

Арестович заявил, что первые мобилизованные в РФ уже на территории Украины

28-09-2022, 08:48

Мобилизованным гражданам разрешается брать с собой квадрокоптеры и бинокли

27-09-2022, 13:03

Эксперты назвали сильные и слабые стороны украинской армии в СВО

27-09-2022, 09:13

На Урале мобилизировали 43-летнего сержанта, он перенес опухоль мозга

26-09-2022, 22:05

Эксперт Тимошенко высоко оценил профессионализм ушедшего отставку главного тыловика России Булгакова 

26-09-2022, 15:02

В Екатеринбурге повестка в военкомат пришла семье 42-летнего резервиста, умершего 2 года назад

26-09-2022, 11:51

В Госдуме РФ назвали войска НАТО в Польше идеальной целью для ядерного оружия

25-09-2022, 21:33

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Перечислены болезни, по которым могут дать отсрочку от частичной мобилизации в РФ
  • 3-10-2022, 19:20

Перечислены болезни, по которым могут дать отсрочку от частичной мобилизации в РФ

При наличии некоторых заболеваний мобилизованных мужчин признают негодными к прохождению службы. Болезни, дающие отстрочку от частичной мобилизации,

Бывший министр ДНР Игорь Стрелков заявил, что в силовом блоке РФ намечается раскол
  • 2-10-2022, 19:08

Бывший министр ДНР Игорь Стрелков заявил, что в силовом блоке РФ намечается раскол

Бывший министр ДНР Игорь Стрелков заявил о том, что в силовом блоке РФ намечается раскол. Так он прокомментировал высказывание главы Чечни Рамзана

Доктор Мясников рассказал о популярных лекарствах, из-за которых выпадают волосы
  • 2-10-2022, 19:55

Доктор Мясников рассказал о популярных лекарствах, из-за которых выпадают волосы

Доктор и телеведущий Александр Мясников назвал причины выпадения волос. Известный специалист перечислил лекарства, из-за которых человек теряет

Певица Бритни Спирс снялась топлес на пляже и смутила фанатов голой грудью
  • Сегодня, 10:20

Певица Бритни Спирс снялась топлес на пляже и смутила фанатов голой грудью

Американская исполнтельница Бритни Спирс снова снялась топлес. Звездная блондинка смутила фанатов не только голой грудью, но и новой прической.

Актер и депутат Дмитрий Певцов назвал зрителей российского ТВ «дебилизированными»
  • Вчера, 22:21

Актер и депутат Дмитрий Певцов назвал зрителей российского ТВ «дебилизированными»

Дмитрий Певцов дал интервью интернет-изданию "Радиоточка ОСН". Актер и депутат прокомментировал свое отношение к российскому ТВ. По словам

Наташа Королева впервые публично рассказала о своем выступлении в цветах украинского флага
  • 2-10-2022, 19:27

Наташа Королева впервые публично рассказала о своем выступлении в цветах украинского флага

Оскандалившаяся певица Наташа Королева оправдалась за выступление в цветах украинского флага. Артистка рассказала о скандале, который спровоцировал

Новости партнеров
Новости партнеров
«Известия»: Сильные взрывы наблюдаются во всех районах Кременной в Луганской области
  • 2-10-2022, 22:44

«Известия»: Сильные взрывы наблюдаются во всех районах Кременной в Луганской области

ВСУ (Вооруженные силы Украины) обстреливают город Кременная в Луганской области. В населенный пункт стянуты союзные войска с краснолиманского

ВСУ начали мощное наступление в направлении Берислава в Херсонской области
  • 2-10-2022, 21:48

ВСУ начали мощное наступление в направлении Берислава в Херсонской области

ВСУ перешли в мощное наступление в Херсонской области. Об этом сообщили военкоры издания «Русская весна» в Телеграмм-канале «Операция Z». По данным с

МК: Рожин проинформировал об реальной обстановке у Кременной
  • 2-10-2022, 20:03

МК: Рожин проинформировал об реальной обстановке у Кременной

Военный аналитик Борис Рожин рассказал о реальной обстановке у Кременной (Северодонецкий район, Луганская область). По словам российского

Ярославский военком рассказал, сколько мобилизованных они отправят на сборы
  • Сегодня, 11:02

Ярославский военком рассказал, сколько мобилизованных они отправят на сборы

Игорь Гостев, областной военный комиссар, рассказал, сколько человек они отправят на сборы по частичной мобилизации из районов Ярославля. На