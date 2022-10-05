Ярославский военком рассказал, сколько мобилизованных они отправят на сборы

Игорь Гостев, областной военный комиссар, рассказал, сколько человек они отправят на сборы по частичной мобилизации из районов Ярославля.

На муниципальные образования равномерно распределено количество людских мобилизационных ресурсов, которые состоят на воинском учете первого разряда первой категории запаса. Точные цифры — это исключительно информация для служебного пользования, - сказал ярославский военком.

В общем из Ярославля планируется отправить более 1,2 тысячи человек. Предварительные данные по военкоматам выглядят следующим образом:

- военный комиссариат Кировского, и Фрунзенского, Красноперекопского районов — около 530 человек;

- военный комиссариат Заволжского района Ярославля и Ярославского районов — около 330 человек;

- военный комиссариат Ленинского и Дзержинского районов — около 430 человек.

Добавим, что это мобилизированные, которые пребывают в запасе. Они будут направлены в воинские части-формирования с 11 октября.