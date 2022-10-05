В Свердловской области мобилизованных вернули домой в тот же день, что и отправили

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В Свердловской области мобилизованных вернули домой в тот же день, что и отправили
Политика
Фото из открытых источников

В Свердловской области мобилизованные мужчины остались дома после призыва. Призывников вернули домой в тот же день, что и отправили. Родные недоумевают, почему запасники не были предупреждены об отмене отправки.

В Свердловской области военнослужащие запаса вернулись домой сразу же после отправки. Об этом рассказала одна из жительниц Кушвы, чей брат получил повестку и должен уехать на службу. По словам Альбины, 4 октября в городе прошли торжественные проводы военных. Но мобилизированные вернулись быстро:

Сегодня в Кушве проходили сборы ребят. Всех их собрали, попрощались, посадили в автобус, они уехали. На этом все не закончилось. Через полдня они вернулись домой! Это хорошо, но получается, поиграли на нервах родственников. Хочу узнать, почему так получилось и почему их заранее не предупредили, что сборы отменены.

Между тем глава Каменск-Уральского городского округа Алексей Герасимов накануне сообщил, что из города мужчин по мобилизации пока не отправляют, поскольку мобилизационное задание выполнено, хотя частичная мобилизация в регионе еще не закончена.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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