В Волгограде из-за частичной мобилизации скупили все бронежилеты и каски

При наличии некоторых заболеваний мобилизованных мужчин признают негодными к прохождению службы. Болезни, дающие отстрочку от частичной мобилизации,
Игорь Гостев, областной военный комиссар, рассказал, сколько человек они отправят на сборы по частичной мобилизации из районов Ярославля. На
В Пермском крае мобилизируют врачей, которые прошли ранее срочную военную службу. При этом не коснется мобилизация тех медицинских работников, без
При наличии некоторых заболеваний мобилизованных мужчин признают негодными к прохождению службы. Болезни, дающие отстрочку от частичной мобилизации,
Примадонна российской эстрады заявила, что она очень счастлива от того, что ее ненавидят. 73-летняя звезда эстрады впервые вышла на связь с
В конце лета прогремела новость о том, что Алла Борисовна вернулась в РФ. Поклонники были уверены, Пугачева останется на родине, но через месяц
Житель Красноярская, призванный на службу, неожиданно скончался в военной части в Омске. "Сотрудниками агентства забрано тело Дмитрия из морга. Есть
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин рассказал корреспонденту Russia News о своем фильме «Лучшие в аду», созданном при участии Героя России
Мошенники продолжают обманывать россиян. После объявления частичной мобилизации в прицел попали граждане, которые желают избежать военной службы.
СМИ продолжают освещать проблемы, связанные с проведением частичной мобилизации в стране. Так, издание «НГС» обратило внимание на ролики в сети,
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