В Волгограде из-за частичной мобилизации скупили все бронежилеты и каски

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В Волгограде из-за частичной мобилизации скупили все бронежилеты и каски
Политика
Фото из открытых источников

Частичная мобилизация, которая проходит в России, вызвала небывалый спрос на бронежилеты и каски. Розничные продавцы заявили о нехватке товаров, а покупатели говорят о заоблачных ценах на эти товары.

Продавцы Волгограда все чаще жалуются на то, что склады полностью опустошены, им не хватает товаров. Цены взвинчивают иногда на целых 1000%. По словам владельцев магазина военного гарнизон, стандартный бронежилет подорожал с 7 до 70 тысяч рублей. Более того, в ассортимент не всегда входят требуемые призывниками средства экипировки.

Поставщики не успевают подвозить товар, а спрос растет. Менеджеры на вопрос о том, когда можно ждать пополнения складов, в ответ лишь предлагают оформить заказ. Однако резервиста могут отправить в зону боевых действий до того времени, пока придет посылка.

Напомним также, на портале "Объясняем.рф" появилась публикация, в которой сказано, что гражданам РФ, подлежащим мобилизации, не нужно покупать экипировку. Эта задача полностью лежит на Министерстве обороны России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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