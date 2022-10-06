Newsweek: США следует провести спецоперации с целью убрать Путина

США следует уничтожить президента РФ Владимира Путина, чтобы не допустить масштабный ядерный конфликт. Об этом пишет издание Newsweek, передает Царьград.

По мнению автора публикации, заявления Путина о готовности РФ защищать интересы России всеми имеющимися в распоряжении средствами, являются прямой угрозой применения ядерного оружия.

Стоит отметить, что о возможности применения ядерного оружия против Украины уже заявляли многие российские политики и дипломаты.

«Сразу после этого западные СМИ начали постоянно муссировать тему того, что Россия планирует ядерный удар по Украине. Как результат — в США развернута дискуссия, каков должен быть их ответ — ядерным или конвенциональным», — отмечается в публикации.

С каждым днем в США все активнее обсуждают возможность прямого участия военных НАТО в российско-украинском конфликте. При этом Запад уже обсуждает, судя по всему, возможность уничтожения всей российской армии, по крайней мере той ее части, которая пребывает на территории Украины.