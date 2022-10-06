Эксперты назвали наиболее вероятные направления ударов ВСУ

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Эксперты назвали наиболее вероятные направления ударов ВСУ
Политика
Фото из открытых источников

Киев продолжает стягивать огромное количество техники под Херсон. Об этом заявил ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Однако военный эксперт Юрий Подоляка в Telegram-канале назвал другие, наиболее вероятные направления ударов ВСУ.

Подоляка заявил, что на херсонском направлении идет активная концентрация украинских войск. Эксперт также прогнозирует, что огромное наступление, кроме херсонского, ВСУ планируют в районе Сватово (территория ЛНР).

«На херсонском направлении наступают до 40 тысяч человек, а на сватовском еще больше – до 70 тысяч. На севере даже больше солдат и тяжелой техники. Сватово – это не конечная цель для украинцев. Они затем планируют взять под контроль Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Кременную», - сообщил Подоляка.

К слову, информацию военкора подтверждает представитель ЛНР Родион Мирошник. По словам Мирошника, ситуация на северо-западе республики после сдачи Красного Лимана весьма непростая и даже тревожная.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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