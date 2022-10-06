«МК»: Военный эксперт Леонков спрогнозировал ход боевых действий за Запорожье

Опасная ситуация складывается в Запорожской области. По данным председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, Киев к линии соприкосновения в Запорожье стянул столько сил, сколько не было никогда ранее с момента начала СВО. Главная цель - ударить в направлении Бердянска, перерезав сухопутный коридор из РФ в Крым, пишет МК.

Подробнее о ситуации на Запорожском направлении рассказал военкор Алексей Леонков. Как говорит эксперт, некоторые территории на херсонском направлении, которую ранее контролировали ВС РФ, ВСУ подрезали. Сейчас линия боевого соприкосновения– это ряд укрепрайонов, а между ними разрывы. В них украинские солдаты планируют вклиниться. Единственной эффективной тактикой против таких прорывов противника является маневренная оборона. То есть нужно 3 или 4 рубежа, снижающих темп атаки и изматывающих противника огнем до прихода резервов.

Главной задачей ВС РФ, по словам Леонкова, является минирование, постановка заграждений, укрепление обороны по линии боевого соприкосновения для сдерживания наступления.

Что касается инженерной техники, она замечена на севере. Надеюсь, что на Запорожском направлении, где готовится оборона, она тоже есть. Нам сейчас нужно выдержать этот удар, - подытожил военкор.



