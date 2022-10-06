Мобилизованного со скандалом свердловского хирурга Дьячка вернули на работу

Свердловского хирурга, являющегося заведующим хирургического отделения больницы № 1 Асбеста, призвали в рамках частичной мобилизации в РФ одним из первых. К Виктору Дьячку пришли с повесткой уже 22 сентября. На следующий день врач уехал на военные сборы в Елань, где пробыл несколько дней. При этом доктора уволили с работы.

По словам главного государственного инспектора труда в Свердловской области Федора Кравцова, увольнение было незаконным:

«Частично подключались мы, когда появилась информация по мобилизации хирурга в Асбесте в прессе. Его незаконно уволили, до выхода постановления властей о неприемлемости прекращения трудовых отношений. Речь идет о приостанавление», — сказал Кравцов.

Дочь врача говорит, что ее отец страдает хронической болезнью почек, гипертонией, варикозом. Более того, у него прооперированный рак кожи, он на один глаз не видит. При этом медкомиссия перед отправкой в часть не проводилась. После возвращения Дьячка домой «работодатель отменил приказ об увольнении».