Трое Нобелевских лауреатов опровергли теорию Эйнштейна о квантовой телепортации

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Трое Нобелевских лауреатов опровергли теорию Эйнштейна о квантовой телепортации
Новости науки
Фото из открытых источников

Долгожданное и заслуженное решение — именно так в этом году называют решение Нобелевского комитета по физике. Главную научную награду мира получили трое ученых, которые создали фундамент квантовой эры, в которую как-раз сейчас вступает человечество.

Как говорят специалисты, квантовая телепортация происходит тогда, когда одна из 2-х запутанных частиц, которые разлетелись в разные стороны, встречается и затем "запутывается" с еще одной, третьей частицей. Первая частица при этом, оставшись в полном одиночестве, начинает приобретать свойства третьей. А третья, в свой черед, теряет свою идентичность.

Впервые подобный эксперимент был выполнен Цайлингером и его коллегами в 1997 году. Позже физик на практике занялся отработкой передачи квантовых данных по оптоволоконной, а также спутниковой связи.

Ученые считают, что системы связи — это наиболее перспективная область по использованию квантовых технологий. В технологиях заинтересовано прежде всего правительство и его структуры. Но есть коммерческий потенциал.

Второе направление, где ожидается прорыв в ближайшие десятилетия —это квантовые компьютеры. Несколько групп научных сотрудников пытаются достичь так называемого квантового превосходства. То есть достичь способности решать задачу, недоступную существующим сегодня вычислительным машинам.

Ожидается, что квантовое превосходство совершит качественный скачок в моделировании материалов, в предсказании поведения сложных современных систем, оптимизации и машинного обучения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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