В нескольких районах Екатеринбурга раздались мощные звуки стрельбы и взрывов

Жители сразу нескольких районов города Екатеринбурга сообщили о мощных звуках стрельбы и сильных взрывах. Они были настолько сильными, что на рядом находящихся машинах сработала сигнализация.

— Возле микрорайона УНЦ (сокращение от «Уральский научный центр» - прим.ред.) прямо сейчас сильные хлопки. Интервал короткий, — сообщила одна из свителельниц.

— На Широкой Речке уже второй день подряд бахает. А сегодня намного сильнее, чем было вчера. Взрывается пару раз что-то, а затем 40 секунд тишины. И снова взрывается, — говорит один из местных жителей.

— В районе Солнечного, что в поселке Совхоз, слышны частые и сильные взрывы, — рассказывает екатеринбуржец.

Отметим, по информации пресс-службы, на Свердловском полигоне в настоящее время идет подготовка мобилизованных мужчин. Поэтому звуки, по всей видимости, доносятся со стрельбища.





Полигон «Свердловский»