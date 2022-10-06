Военкор Сладков рассказал последнюю информацию об обстановке в Кременной

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Военкор Сладков рассказал последнюю информацию об обстановке в Кременной
Политика
Фото из открытых источников

Обстановка в Кременной (Луганская Народная РеспубликаНР) в настоящее время остается стабильной. Об этом в четверг, 6 октября, сообщил военкор Александр Сладков в своем Телеграм-канале.

По информации военного корреспондента, российские войска продолжают держать оборону. Также интенсивно работает артиллерия РФ, как минимум 3 или 4 раза срабатывают системы ПВО каждый день. 

Добавим, немного ранее представители руководства ЛНР заявили, что ВСУ стягивают вооружение и технику к Сватово и Кременной. При этом сообщалось, что ситуация в Кременной «тревожная, однако пока контролируемая».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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