Военкор Сладков рассказал последнюю информацию об обстановке в Кременной

Обстановка в Кременной (Луганская Народная РеспубликаНР) в настоящее время остается стабильной. Об этом в четверг, 6 октября, сообщил военкор Александр Сладков в своем Телеграм-канале.

По информации военного корреспондента, российские войска продолжают держать оборону. Также интенсивно работает артиллерия РФ, как минимум 3 или 4 раза срабатывают системы ПВО каждый день.

Добавим, немного ранее представители руководства ЛНР заявили, что ВСУ стягивают вооружение и технику к Сватово и Кременной. При этом сообщалось, что ситуация в Кременной «тревожная, однако пока контролируемая».