Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил о необходимости введения военных трибуналов из-за ситуации на фронте

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Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил о необходимости введения военных трибуналов из-за ситуации на фронте
Политика / В России
Фото из открытых источников

В России необходимо вводить военные трибуналы. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью изданию «Военное дело».

По его словам, то, что произошло на Харьковском направлении, вызывает много вопросов к командованию на данном направлении. Технику бросали, также оставляли боеприпасы. Почему так произошло, отметил Шурыгин, следует разобраться военной прокуратуре.

«Кто и почему бросил столько нашей боевой техники врагу? Что это было? Паника или же полное пренебрежение воинским долгом?» — заявил Шурыгин.

По его словам, тех, кто бросает военную технику, следует на 15 лет отправлять в Сибирь, «осваивать новые месторождения».

Он отметил, что о необходимости военных трибуналов уже говорят и военкоры, которые находятся рядом с военными на линии фронта.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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