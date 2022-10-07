Учёные выяснили, что крупные города США затопит к концу века

Большинство крупных американских городов, которые размещены на побережьях океанов, затопит к концу XXI века. Такие жуткие прогнозы делают учёные из США (Университет Боулдера, Колорадо, University of Colorado at Boulder).

Научные специалисты смогли вычислить масштабы катастрофы при помощи математической симуляции. Расчёты исследователей показали, что полностью под водой могут оказаться Нью-Йорк, Майами, Новый Орлеан. Останутся видны одни лишь небоскребы.

К таким выводам учёные пришли из-за того, что из года в год льды продолжают таять, а уровень мирового океана повышается в 20 быстрее, чем прогнозировалось раньше.

Исследователи разработали специальный плагин под названием Google Earth для того, чтобы все желающие могли увидеть, затопит его жилище или нет.