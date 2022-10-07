Учёные выяснили, что крупные города США затопит к концу века

Image 16+
Учёные выяснили, что крупные города США затопит к концу века
Новости науки
Фото из открытых источников

Большинство крупных американских городов, которые размещены на побережьях океанов, затопит к концу XXI века.  Такие жуткие прогнозы делают учёные из США (Университет Боулдера, Колорадо, University of Colorado at Boulder).

Научные специалисты смогли вычислить масштабы катастрофы при помощи математической симуляции. Расчёты исследователей показали, что полностью под водой могут оказаться Нью-Йорк, Майами, Новый Орлеан. Останутся видны одни лишь небоскребы.

К таким выводам учёные пришли из-за того, что из года в год льды продолжают таять, а  уровень мирового океана повышается в 20 быстрее, чем прогнозировалось раньше.

Исследователи разработали специальный плагин под названием Google Earth для того, чтобы все желающие могли увидеть, затопит его жилище или нет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Учёные выяснили, что крупные города США затопит к концу века

Сегодня, 21:04

Трое Нобелевских лауреатов опровергли теорию Эйнштейна о квантовой телепортации

Вчера, 09:59

Ученые предупредили, что ИИ может выйти из-под власти человека и серьезно ему навредить

3-10-2022, 19:18

Current Biology: В Аргентине нашли гигантского 4-тонного динозавра

9-07-2022, 16:25

Британские ученые оценили опасность следующего штамма коронавируса: смертей будет больше

13-02-2022, 11:53

Ученые признались в ошибочных выводах относительно коронавируса

5-02-2022, 11:33

Найден способ выявить людей, предрасположенных к длительному коронавирусу

26-01-2022, 13:28

Две трети побочных эффектов вакцинации от коронавируса появляются в результате самовнушения

19-01-2022, 13:08

Вирусолог Петр Чумаков предположил, что британцы могли намеренно создать омикрон

19-12-2021, 15:28

Финские ученые: проветривание снижает риск COVID-заражения на 90%

18-12-2021, 16:13

В Швеции ученые выявили, что вакцины от ковида истощают иммунную систему человека

17-12-2021, 19:08

Биолог Баранова: над созданием векторных вакцин ученые трудятся уже 30 лет

5-12-2021, 14:03

Ученые из Аргентины выяснили, можно ли комбинировать российские вакцины с иностранными

4-12-2021, 21:18

Институт Роберта Коха: «Омикрон» в Германию привезли вакцинированные

3-12-2021, 16:38

Ученые в Израиле: ревакцинироваться надо уже с пятого месяца после предыдущей прививки

1-12-2021, 19:48

Профессор Воробьев: После вакцинации число заболевших коронавирусом увеличивается

29-11-2021, 16:08

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 в Ботсване выявили только у вакцинированных

27-11-2021, 14:23

В Австралии ученые выяснили, что вакцины от COVID-19 менее эффективны против некоторых штаммов

19-11-2021, 15:58

Микробиологи Швеции заявили, что антиковидные вакцины могут снижать иммунитет человека

12-11-2021, 11:13

Иммунологи рассказали, насколько заразны вакцинированные от коронавируса COVID-19 граждане

9-11-2021, 20:13

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Ярославский военком рассказал, сколько мобилизованных они отправят на сборы
  • 5-10-2022, 11:02

Ярославский военком рассказал, сколько мобилизованных они отправят на сборы

Игорь Гостев, областной военный комиссар, рассказал, сколько человек они отправят на сборы по частичной мобилизации из районов Ярославля. На

В нескольких районах Екатеринбурга раздались мощные звуки стрельбы и взрывов
  • Вчера, 10:59

В нескольких районах Екатеринбурга раздались мощные звуки стрельбы и взрывов

Жители сразу нескольких районов города Екатеринбурга сообщили о мощных звуках стрельбы и сильных взрывах. Они были настолько сильными, что на рядом

Сладков заявил, что на Украину прибудут сотни тысяч российских мужчин, которые видят войну по-другому
  • 5-10-2022, 15:23

Сладков заявил, что на Украину прибудут сотни тысяч российских мужчин, которые видят войну по-другому

Россия перебросит на территорию Украины сотни тысяч мобилизованных, уверен военкор Александр Сладков. Он рассказал, что ВС РФ пришлось отойти из 17

Песни Бориса Моисеева исчезли с российских музыкальных площадок VK Музыка и Яндекс.Музыка
  • 5-10-2022, 21:25

Песни Бориса Моисеева исчезли с российских музыкальных площадок VK Музыка и Яндекс.Музыка

С момента преждевременной смерти известного российского артиста Бориса Моисеева прошло 9 дней. Как стало известно сегодня, творчество певца по

Собчак предложила Корчевникову отправиться на фронт после его заявлений о Родине
  • 5-10-2022, 22:42

Собчак предложила Корчевникову отправиться на фронт после его заявлений о Родине

Ксения Собчак снова отличилась скандальным заявлением. Журналистка посоветовала тяжелобольному Борису Корчевникову, который стремительно теряет слух,

В Челябинской области мобилизовали на фронт первых медицинских работников
  • Вчера, 20:18

В Челябинской области мобилизовали на фронт первых медицинских работников

В Челябинской области мобилизовали первых медиков. Пока это только несколько специалистов. Об этом сегодня, 6 октября, проинформировал военком

Новости партнеров
Новости партнеров
«МК»: Военный эксперт Леонков спрогнозировал ход боевых действий за Запорожье
  • Вчера, 21:36

«МК»: Военный эксперт Леонков спрогнозировал ход боевых действий за Запорожье

Опасная ситуация складывается в Запорожской области. По данным председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, Киев к линии

Журналист КП выяснил, как мошенники зарабатывают на частичной мобилизации
  • 4-10-2022, 23:09

Журналист КП выяснил, как мошенники зарабатывают на частичной мобилизации

Мошенники продолжают обманывать россиян. После объявления частичной мобилизации в прицел попали граждане, которые желают избежать военной службы.

Военкор Сладков рассказал последнюю информацию об обстановке в Кременной
  • Вчера, 11:26

Военкор Сладков рассказал последнюю информацию об обстановке в Кременной

Обстановка в Кременной (Луганская Народная РеспубликаНР) в настоящее время остается стабильной. Об этом в четверг, 6 октября, сообщил военкор

Гастроэнтеролог Армашова назвала язвы и гастриты причиной отсрочки от мобилизации в РФ
  • Сегодня, 12:43

Гастроэнтеролог Армашова назвала язвы и гастриты причиной отсрочки от мобилизации в РФ

Московские врачи заявили, что заболевания ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) могут стать причиной отсрочки от мобилизации, пишет Life. По словам