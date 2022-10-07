В ярославском ОНФ рассказали, как вести себя родным мобилизованных россиян. По словам руководителя исполкома регионального отделения Оксаны Каменецкой, чтобы близким призывников, которые идут на военную службу, правильно отвлечь себя от дурных мыслей, есть три способа.

Главное в таких ситуациях — это не зацикливаться только на мобилизации и происходящих в мире политических событиях. Каменецкая советует максимально абстрагироваться от информационного шума.

Второй совет специалиста — это составлять список необходимых дел на день и ежедневно их выполнять. Мысли о ранее поставленных задачах быстро вытеснят постоянные переживания и абстрактные рассуждения.

Третий действенный способ отвлечься — это сделать что-либо полезное для окружающих людей. Некоторые люди таким образом образом помогают военным, которые сейчас участвуют в специальной военной операции.