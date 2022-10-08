Подорвавшая Крымский мост фура везла «запчасти», а рейс был запланирован на сутки ранее

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Подорвавшая Крымский мост фура везла «запчасти», а рейс был запланирован на сутки ранее
Политика
Фото из открытых источников

Махир Юсубов, водитель фуры, которая подорвалась сегодня утром на Крымском мосту, получил заказ при помощи популярного среди дальнобойщиков приложения-агрегатора. Примечательно, что изначально заказ сделали с забором груза на четверг, 6 октября. То есть в теракт планировали раньше.

Как пишет издание "МК", следователи изучили маршрут следования грузовика Юсубова в последние несколько дней. Особо интересен приезд водителя авто в Армавир. Оттуда он получил заказ на аккаунт, который привязан к номеру телефона. Адрес выгрузки - Симферополь. Вес запчастей, то есть груза, составлял 7-25 тонн, а объем 87 кубометров. Загружать "товар" планировали через задний борт. Тариф указывался 50 рублей за один километр.

Юсубов не знал о содержимом груза. Журналисты вычислили, что мужчина находился в Армавире вчера, 7 октября, с 12.00 до 16.00. Изначально заказ сделали на 6 октября, чтобы грузовик въехал на Крымский мост утром в пятницу, 7 октября. Но поездка в итоге сдвинулась на сутки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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