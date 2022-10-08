Власти Иловайска оценили последствия ракетного удара ВС Украины из РСЗО HIMARS

В результате ночного обстрела Иловайска ВСУ из ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS пострадали несколько домов и железнодорожная инфраструктура. О раненных и погибших информации нет.

По словам главы города Руслана Дудникова, администрация и городские службы находятся на месте ЧП. Они подсчитывают нанесенный ущерб и составляют план по восстановлению повреждений. Мэр уточнил, что повреждены дома на нескольких улицах.

Ракетный удар ВСУ по Иловайску (ДНР) нанесли ночью. Как сообщают в Совместном центре по контролю и координации вопросов, в сторону города выпущено шесть ракет при помощи РСЗО HIMARS.