Власти Иловайска оценили последствия ракетного удара ВС Украины из РСЗО HIMARS

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Власти Иловайска оценили последствия ракетного удара ВС Украины из РСЗО HIMARS
Политика
Фото из открытых источников

В результате ночного обстрела Иловайска ВСУ из ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS пострадали несколько домов и железнодорожная инфраструктура. О раненных и погибших информации нет.

По словам главы города Руслана Дудникова, администрация и городские службы находятся на месте ЧП. Они подсчитывают нанесенный ущерб и составляют план по восстановлению повреждений. Мэр уточнил, что повреждены дома на нескольких улицах.

Ракетный удар ВСУ по Иловайску (ДНР) нанесли ночью. Как сообщают в Совместном центре по контролю и координации вопросов, в сторону города выпущено шесть ракет при помощи РСЗО HIMARS.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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