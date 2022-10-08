В Сети появились первые фото и видео с разрушениями на Крымском мосту

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В Сети появились первые фото и видео с разрушениями на Крымском мосту
Политика
Фото из открытых источников

В Сети появились снимки с разрушенями Крымского моста. Кадры, на которых видно разрушенное дорожное полотно, опубликовал Телеграм-канал «Оперативные сводки».

На снимках видно, как на железнодорожной части моста горят цистерны из железнодорожного состава. Также можна наблюдать обвалившуюся секцию дорожного полотна на автомобильной части.

По информации национального антитеррористического комитета, на Крымском мосту подорвали грузовой автомобиль.
Два пролета моста частично обрушены. Уточняется, что возгорание не привело к повреждениям судоходных арок. Пострадавших нет. На подъездах к мосту устанавливают пункты обогрева  и питания для водителей. Начата работа по запуску паромной переправы.

 

 

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Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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