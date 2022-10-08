Военкомат Миасса разъяснил правила медкомиссии при частичной мобилизации

Военкомат Миасса Челябинской области разъяснил правилах проведения медкомиссии при частичной мобилизации. Также он рассказал о том, как призывнику добиться полного обследования.

На официальной странице сообщества «Военный комиссариат города Миасс» в соцсетях сообщается:

«На медкомиссии должны быть все медицинские документы, которые подтверждают заболевание, желательно новые. Если призывник жалуется на состояние здоровья, то комиссия его должна направить на дополнительные обследования в медицинское учреждение», — сказано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении отмечается, что в состав медкомиссии по частичной мобилизации входят: хирург, терапевт, невролог, окулист, психиатр, оториноларинголог. При необходимости привлекают других специалистов:

«Если мобилизованный покинет часть из-за состояния здоровья самостоятельно, возможны два варианта. Если в прокуратуре, военном комиссаре либо суде признают незаконным решение о частичной мобилизации, то человек свободен. Но в том случае, если нет, ему может грозить уголовная ответственность (ч. 2.1, 3.1 или 5 ст. 337 УК).