Врач-уролог Кулаков перечислил болезни мочеполовой системы, несовместимые с мобилизацией

Некоторые граждане, подпадающие под частичную мобилизацию, страдают от заболеваний мочеполовой системы. Врач-уролог высшей категории Сергей Кулаков перечислил болезни мочеполовой системы, несовместимые с призывом.

В категорию Д входят врожденные и приобретенные болезни мужских половых органов. Речь идет о болезнях предстательной железы, гиперплазии простаты 3 стадии с существенными нарушениями мочеиспускания.

Не пригодны к службе мужчины с дренажами для отвода мочи (цистостомами, нефростомами), за которыми необходимо осуществлять ежедневный уход, и каждые 10 дней их менять.

Также на отвод от мобилизации могут расчитывать граждане с мочекаменной болезнью, когда у больного есть камни в почках или мочеточниках. Необходимы результаты обследований и заключение со снимком, на котором виден или большой камень (пять миллиметров и более), или камни меньшего размера с зафиксированными изменениями в моче и регулярными приступами, но не менее 3-х раз в год.