ВСУ нанесли удар по хранилищу топлива в Иловайске

Ночью ВСУ атаковали город Иловайск (Донецкая Народная Республика), который расположен к востоку от Донецка. По сообщениям СМИ, удар нанесли с применением американских ракетных установок (РСЗО) “Хаймарс”. Расстояние от украинских позиций до Иловайска составляет порядка 70 километров.

В результате ночного ракетного удара возник сильный пожар. Как выяснилось позже, возгорание возникло на нефтебазе, где были размещены несколько резервуаров с дизельным топливом и бензином.

Пламя в небо поднялось на несколько десятков метров. Поэтому можно утверждать, что сгорело существенное количество топлива, которое хранилось в городе.

Также сообщается о разрушении железнодорожной инфраструктуры, пострадали несколько домов в разных районах Иловайска. Жертв и пострадавших нет.