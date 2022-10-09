Военкор «Известий» рассказал об обстановке на передовой в районе Артемовска

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Военкор «Известий» рассказал об обстановке на передовой в районе Артемовска
Военные новости
Фото из открытых источников

Несмотря на то, что Америка поставляет Украине мощное вооружение, союзные силы подошли к Артемовску и сейчас в черте города укрепляются. Поэтому ВСУ атакуют, где только могут, а Вашингтон меняет состав предоставляемой помощи.

ВСУ идут ва-банк — на юг и север они стянули все боеспособные части, там образом оголили центральный и донецкий участок линии фронта.

«Сейчас наблюдаем за фазой штурма окраин Артемовска. Только отработала авиация, а в настоящее время работает артиллерия. Слышно, как назад возвращаются наши штурмовики», — рассказал военкор «Известий».

Съемочная группа находится на рубеже Артемовска. Ночью здесь шли ожесточенные бои. На нескольких участках фронта идет крупный артиллерийский бой.

«Сейчас горячая пора, поскольку войска заняли пригород Бахмута от юго-запада и до юго-востока. Самым важным является точность работы артиллерии для поддержания войск», — считает один из бойцов.

Но есть одна ощутимая проблема. Почти все небо контролируют беспилотники Украины. Вот и группу  «Известий» заметила аэроразведка ВСУ.

«Часто такая обстановка, что нужно наблюдать за небом, так как работает вражеская артиллерия и дроны часто летают», — добавил боец.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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