Политологи рассказали, продолжит ли Россия бомбардировки Украины

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Политологи рассказали, продолжит ли Россия бомбардировки Украины
Политика
Фото из открытых источников

Эксперты рассказали, кому Россия послала сигнал и продолжит ли она бомбардировки Украины.

По словам политиолога Сергея Станкевича, это предупреждение о возможных последствиях в случае новой диверсии. Он добавил, что нужно переходить к содержательным переговорам между без ультимативных требований.

Это знак, не инициатива. Противостояние с полным разрушением инфраструктуры можно прогнозировать на ноябрь либо декабрь. Есть максимум два месяца, чтобы начать содержательные переговоры без режима огня

— сказал Станкевич.

Сергей Марков, директор института политических исследований, тоже полагает, что бомбардировки —это сигнал к переговорам, однако другого толка:

Сегодняшние события вызвали восторг в обществе, что наконец-то начали бить по центрам принятия решений. Но эти восторги преждевременные. Это одноразовый удар по штабам и энергетической инфраструктуре, а также узлам связи. При этом никто из руководителей убит не был. Это говорит лишь о том, что Москва пока не хочет переходить «красные линии»

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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