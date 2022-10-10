Военкоматы перенесли частичную мобилизацию в Свердловской области

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Военкоматы перенесли частичную мобилизацию в Свердловской области
Политика
Фото из открытых источников

Военкоматы решили перенести частичную мобилизацию в Свердловской области. Ранее говорилось о том, что набор пополнения в войска, которые принимают участие в украинском конфликте, власти отложили до понедельника, до 10 октября. Об этом заявила областной омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Сегодня же в областном военкомате рассказали порталу E1.RU, что отправки мобилизированных по-прежнему находится на паузе. Многие из запасников получили повестки, и сразу явились в военкоматы области, где получили лишь указания ждать звонка.

Местный житель сообщил, что ему звонили представители районного военкомата и попросили явиться 13 октября.

Еще один екатеринбуржец, приписанный к тому же военкомату, рассказал, что он пришел в учреждение по повестке еще 6 октября, однако получил отсрочку. К настоящему времени ему не звонили.

Третий мужчина по имени Павел говорит, что пока он не получал звонка после первой явки. При этом работодатель уже  с ним рассчитался.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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