Военкоматы перенесли частичную мобилизацию в Свердловской области

Военкоматы решили перенести частичную мобилизацию в Свердловской области. Ранее говорилось о том, что набор пополнения в войска, которые принимают участие в украинском конфликте, власти отложили до понедельника, до 10 октября. Об этом заявила областной омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Сегодня же в областном военкомате рассказали порталу E1.RU, что отправки мобилизированных по-прежнему находится на паузе. Многие из запасников получили повестки, и сразу явились в военкоматы области, где получили лишь указания ждать звонка.

Местный житель сообщил, что ему звонили представители районного военкомата и попросили явиться 13 октября.

Еще один екатеринбуржец, приписанный к тому же военкомату, рассказал, что он пришел в учреждение по повестке еще 6 октября, однако получил отсрочку. К настоящему времени ему не звонили.

Третий мужчина по имени Павел говорит, что пока он не получал звонка после первой явки. При этом работодатель уже с ним рассчитался.