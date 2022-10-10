Военкор Рожин: «ответка» за Крымский мост получилась более чем достойной

Уже сейчас многие из политиков и военных экспертов говорят о том, что "ответка" за взрыв на Крымском мосту получилась более чем достойной. С этим мнением согласен военный корреспондент Борис Рожин.

Об этом он заявил в своем Telegram-канале он, комментируя массированные удары по всем областям Украины, которые произошли сегодня утром, 10 октября.

Как отмечает аналитик, Украине нанесен весьма серьёзный материальный, а также инфраструктурный урон. Рожин напомнил, что ТЭС в этой стране принципиально не строили еще с 1991 года. Поэтому каждая из уничтоженных ТЭС является безвозвратной потерей, добавил эксперт.