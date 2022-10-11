Сообщение о Леониде Зюганове назвали провокацией

Махир Юсубов, водитель фуры, которая подорвалась сегодня утром на Крымском мосту, получил заказ при помощи популярного среди дальнобойщиков
После начала спецоперации в Казахстане перестали принимать российские карты. Юрист Гладких проинформировал о способах перевода денег в страну.
Эксперты рассказали, кому Россия послала сигнал и продолжит ли она бомбардировки Украины. По словам политиолога Сергея Станкевича, это предупреждение
Раскрыто прошлое водителя грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту. Предполагаемым водителем грузовой машины является 51-летний Махир Юсубов.
Лариса Рубальская, которая написала для народной артистки СССР Аллы Борисовной Пугачёвой несколько композиций, среди которых всем известная песня
На днях певица Альбина Джанабаева появилась на показе дизайнера Анастасии Задориной. Снимки исполнительницы просочились в СМИ — на них экс-ВИАГру не
Несмотря на то, что Америка поставляет Украине мощное вооружение, союзные силы подошли к Артемовску и сейчас в черте города укрепляются. Поэтому ВСУ
Военкомат Миасса Челябинской области разъяснил правилах проведения медкомиссии при частичной мобилизации. Также он рассказал о том, как призывнику
Уже сейчас многие из политиков и военных экспертов говорят о том, что "ответка" за взрыв на Крымском мосту получилась более чем достойной. С этим
Крымский мост подорвали грузовиком и опалили пожаром. Российские власти и следствие оценивают ЧП, которое произошло в субботу утром, 8 октября, на
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