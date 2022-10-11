Сообщение о Леониде Зюганове назвали провокацией

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Сообщение о Леониде Зюганове назвали провокацией
В России
Фото из открытых источников

Пресс-секретарь КПРФ в Москве Николай Попов заявил, что распространяемая информация о задержании правоохранительными органами депутата московской городской думы Леонида Зюганова является провокацией.

«Судя по тому, как новость бесконтрольно и с кучей домыслов разгоняется по большому количеству телеграм-каналов, можно лишь судить о тщательно спланированной провокации», – сказал Попов.

В одном из телеграмм-каналов было размещено сообщение, что внук политического руководителя КПРФ на автозаправочной станции не оплатил топливо, вследствие чего работники ДПС его задержали.

Зюганов рассказал, что он после заправки автомобиля приложил к терминалу карту для проведения платежа, но система не сработала. Позже его остановил работник ДПС и сказал съездить в ОВД, после этого Зюганова направили на заправочную станцию провести оплату. Он выразил мнение, что этот случай не должен представлять интерес для СМИ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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