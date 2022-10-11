Найден склад, куда направлялся взорванный на Крымском мосту грузовой автомобиль

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Найден склад, куда направлялся взорванный на Крымском мосту грузовой автомобиль
Военные новости
Фото из открытых источников

МК решил выяснить конечную точку выгрузки товара из взорвавшегося на Крымской мосту грузовика и узнать, кому именно предназначался товар. 

В заявке на предоставление транспортных услуг конечным пунктом выгрузки значился адрес: г. Симферополь, улица Рубцова, 44. Там находятся сразу несколько одноэтажных построек, где помещения сдают в аренду компаниям. Это место одно из самых известных в Крыму.

При этом контактным лицом заявлен некий Иван Иванович. По указанному номеру телефона трубку подняла девушка и заявила, что не знает никакого Ивана Ивановича.

Если бы ДПС остановил грузовик для проверки, то подозрений или лишних вопросов по конечному пункту не было бы. А имя Иван Иванович придумано, поскольку такой человек в указанной зоне не работает. Можно с уверенностью сказать, что груз никому не предназначался, а его конечным пунктом являлся Крымский мост.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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