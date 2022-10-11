В Архангельске снова проводили мобилизованных северян: ж/д вокзал массово заполнился людьми

Из Архангельска во вторник вечером, 11 октября, снова уехали северяне, которые получили повестки в рамках частичной мобилизации. Мобилизированных проводили в Санкт-Петербург.

Местный вокзал буквально со всех сторон заполнился людьми, как уезжающими, так и провожающими. Отправляются мужчины из различных городов, районов Поморья, включая Холмогорский, Вельский район, Новодвинск и мобилизованных из НАО.

В Ленинградской области ребят ждет «военная подготовка, а также боевое слаживание». Длится учеба от двух недель до месяца, иногда больше — от двух до трех месяцев.