Анастасия Костенко опровергла слухи о разводе с футболистом Дмитрием Тарасовым

Анастасия Костенко сделала откровенное заявление на фоне слухов о разводе с мужем Дмитрием Тарасовым. Модель, которая регулярно борется со слухами о расставании, сама их и подогревает.

Хейтеры ждут, когда звездный брак распадется, однако жена спортсмена отбивает подобные выпады. Модель старается спокойно реагировать на любые домыслы общественности. К примеру взять, недавно СМИ написали о том, что Тарасов был замечен в компании юных незнакомок в ночном клубе. А молодая супруга полузащитника решила наконец-то развеять слухи о расставании с возлюбленным, отцом ее маленьких дочерей и сына.

Недавно Настя объявила о том, что закрыла очередную главу жизни. Недоброжелатели подумали о крахе звездного союза. Но Костенко такой радости им не доставила. Речь шла о другом событии.

«Где вы прочли, что свободна от супруга? Ну, вы и даете! Я завершила грудное вскармливание, планировала немного раньше, но организм кричал „хватит!“ Это чудесное время, теперь пора дальше идти. Алексей любит есть все то, что мы едим», — написала модель.