Евросоюз и США продолжают толкать Киев «в самое пекло». При этом стратегия борьбы западных стран «до последнего украинца» приведет в никуда. Об этом заявили в Совбезе РФ.

По словам заместителя секретаря Совета безопасности России Александра Венедиктова, российско-украинские переговоры весной были торпедированы «по прямым указаниям из Вашингтона».

«Как только западные лидеры осознают, что их стратегия борьбы до последнего украинца и регулярного взвинчивания ставок приведет в никуда, тогда, скорее всего, можно будет говорить о возвращении к нашим инициативам», — сказал он.

Ранее Александр Венедиктов заявлял, что в Москве до последнего момента пыталась договориться с Америкой о новом уравнении безопасности, которое бы позволило заложить основу для дальнейшего снижения геополитической напряженности.