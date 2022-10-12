В Совбезе РФ заявии, что США и ЕС продолжают «толкать Киев в самое пекло»

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В Совбезе РФ заявии, что США и ЕС продолжают «толкать Киев в самое пекло»
Политика
Фото из открытых источников

Евросоюз и США продолжают толкать Киев «в самое пекло». При этом стратегия борьбы западных стран «до последнего украинца» приведет в никуда. Об этом заявили в Совбезе РФ.

По словам заместителя секретаря Совета безопасности России Александра Венедиктова, российско-украинские переговоры весной были торпедированы «по прямым указаниям из Вашингтона».

«Как только западные лидеры осознают, что их стратегия борьбы до последнего украинца и регулярного взвинчивания ставок приведет в никуда, тогда, скорее всего, можно будет говорить о возвращении к нашим инициативам», — сказал он.

Ранее Александр Венедиктов заявлял, что в Москве до последнего момента пыталась договориться с Америкой о новом уравнении безопасности, которое бы позволило заложить основу для дальнейшего снижения геополитической напряженности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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