«МК»: слова западных политиков о «ядерном Армагеддоне» вызвали сумятицу

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«МК»: слова западных политиков о «ядерном Армагеддоне» вызвали сумятицу
Военные новости
Фото из открытых источников

Слова западных политиков о ядерном оружии вызвали сумятицу в общественности. Масла в огонь подлил президент Америки Джозеф Байден, который высказал мнение в духе «ядерного Армагеддона».

При этом слова французского президента Эммануэля Макрона о правомерности использования тактического ядерного вооружения в ходе ответа были раскритикованы министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Но никакой угрозы в этом не увидел руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

По словам академика Алексея Арбата, Байден, как и Уоллес, отрицают ядерную риторику. Они заявляют, что РФ не будет применять ядерного оружия. Западные страны предупреждают об «ответе» на действия России, а среди наших граждан это считается угрозой. 

«Некоторые даже говорят, что первыми оружие используют, а другие сообщают, что первыми не будут использовать. Но если другая сторона его применит, то тогда мы, возможно, ответим зеркально. На принципе ответного удара по большому счету строятся отношения между такими ядерными державами, такими как Россия и США, НАТО и Россия», – заключает эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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