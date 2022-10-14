Последствия отключения Starlink для ВСУ окажутся настоящей катастрофой

Полное отключение системы Старлинк (Starlink) на Украине может оказаться настоящей катастрофой для военного управления страны. Об этом пятницу, 14 октября, рассказал военный обозревать «Известий».

Как говорит Антон Лавров, украинские войска ранее сталкивались с проблемами в работе системы Starlink, которые снизили боеспособность. На этой системе у ВСУ построена связь в стратегическом и оперативном звене. С помощью спутникового интернета передают видеопотоки с дронов, а также проводят совещания командного состава и выдают целеуказания для высокоточного вооружения, в том числе для американских РСЗО HIMARS.

Эксперт говорит, что компания миллиардера Илона Маска SpaceX и американские власти передали Украине около 15 тысяч терминалов Starlink. Спутники были сконфигурированы так, что их работа заблокирована в ЛНР, ДНР, Крыму и подконтрольных РФ территориях.