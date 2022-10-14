ВСУ проводят ротацию для укрепления позиций в Бахмуте

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ВСУ проводят ротацию для укрепления позиций в Бахмуте
Военные новости
Фото из открытых источников

В городе Бахмут украинские подразделения проводят ротационные мероприятия для наращивания боеспособности дислоцированных здесь подразделений. Об этом сообщается в Telegram-канала «Заставный».

Ранее в СМИ появились сообщения, что ВСУ якобы отступают из Бахмута, оттягивая свои силы в западном и северо-западном направлениях. 

По мнению авторов канала, украинские подразделения действительно перемещаются в данном районе, но речь об отступлении не идет. Противник проводит ротацию для пополнения истощенных напряженными боями подразделений.

Более того, как отмечает Telegram-канал «Брюссельский стукач», наступающие на Бахмут штурмовые подразделения «ЧВК Вагнера» вынуждают украинское военное командование перебрасывать сюда дополнительные силы, в том числе элитные подразделения специального назначения.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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